SON DAKİKA | Bakan Kurum açıkladı! İlk Evim İlk İş Yerim Projesi’nde başvuru sayıları belli oldu

Kurum, projeye 8 milyona yakın başvurunun yapıldığını bildirdi.

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yeniden ayağa kalktığını belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Hiçbir ülkenin üstesinden gelemeyeceği, 20 yılda, TOKİ'mizle tam 1 milyon 170 bin konut yaptık, 30 bine yakın sosyal donatılarıyla, okullarıyla, camileriyle inşaatlarımızı yaptık ve aziz milletimizin hizmetine sunduk. Şimdi daha büyük bir adımla, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Hiçbir şey üretmeyip, biz projeyi yaparken her şeye 'hayır' diyen o zihniyet yine ortaya çıktı ve hep bir ağızdan 'Yapamazsınız' dediler. Yapıyor muyuz? Bugün, 17 ilde temellerimizi, müjdemizden 40 gün sonra atıyor muyuz? 'Kaynağınız ne?' diye sordular. Biz, 'Kaynak Türkiye, kaynak milletimiz. Yeni yapacağımız yüzbinlerce yuvanın teminatı da garantisi de Recep Tayyip Erdoğan'dır.' dedik."

"ANKARA'DA 18 BİN 300 YENİ KONUT DAHA YAPACAĞIZ"

Bu milletin gücüne inanmayanların Ankara'nın büyük dönüşümüne ve millete sunulan 91 bin yeni konuta bakması gerektiğini söyleyen Kurum, "'Ankara'da suyu ucuz vereceğiz' deyip zam şampiyonu yapanlar, sel olduğunda ortalıkta gözükmeyenler, Haymana'da, Bala'da, Kalecik'te yaptığımız altyapı eserlerine baksınlar. Ankara'nın tüm ilçelerine kazandırdığımız 23 millet bahçesine baksınlar." diye konuştu.