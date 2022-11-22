SON DAKİKA: İŞKUR’da usulsüzlük operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İŞKUR Genel Müdürlüğü'nde çalışan memurların usulsüzlük yaparak kurumu 4 yılda 20 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi. Çalışanların ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve iş başı eğitim programlarında usülsüzlükler yaparak sahte belgelerle kursa katılmayan kişilere ödemeler yapılmasını sağladıkları belirlendi. Bbu şekilde 2014- 2018 yılları arası 20 milyon lira kurumun zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

Rüşvet tepeye takıldı

Müfettişler tarafından yapılan inceleme sonucu rapor düzenlendiği, raporda ihalelerde ki usülsüzlüklerle ihaleye fesat karıştırma suçlarının da işlendiği kaydedildi. Savcılıkça yapılan soruşturmada olayla ilgili bir kısım şüpheliler dinlemeye alındı. Çalışanların rüşvet suçunun işlendiğini gösterir tape kayıtları oluştu.

Gözaltılar var

Tespit edilen 58 şüpheli hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma' suçlarını işledikleri gerekçesiyle sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Şüphelilerin 21 i iş kur personeli, 17 si şirket/firma yetkilisi, 13 ü sahte kursiyer, 7 si usülsüz kursiyer ve kimlik temin eden olarak eylemelerde yer aldıkları belirlendi. 35 şüpheli gözaltına alındı.