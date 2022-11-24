İzmirli Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanıyor

HIZAL: KEŞKE BİZLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPSALAR

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise; "Deveye sormuşlar boynun neden eğri diye, deve nerem doğru diye cevap vermiş. İZSU'yu kısaca tanımlarsanız neresi doğru? Neresinden tutarsanız tutun İZSU'da sorun var. Sayıştay raporunda elektrik ile alakalı teşvik konusu var. Sayıştay İZSU'ya her yılın Nisan ayına kadar ilgili belgeler ile başvurursan elektriği yüzde 50 indirimli alabilirsin ancak bunu yapmıyorsun diyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bir şirket kurdu. Tunç Başkan bunla elektrik ücretlerini aşağıya çekeceklerin söyledi. Buna ne derler? Buna algı derler. Şu an İzmir Büyükşehir Belediyesi o şirketten elektrik alabiliyor mu? Alamıyor. Şirket atıl duruma düştü. Bilişim işi için 52 milyonluk ihaleye çıkılmış. Sayıştay raporunda; 'Bundan çok daha detaylı ihaleleri yapan kurumlar var bu kurumlar bunu çok daha ucuza halledebiliyor. Sen ihaleye girecek firmaların önünü kesmişsin' diyor. Peki bu yüksek bedel kimden çıkıyor? Sizden benden çıkıyor. Bu maliyet su bedellerine de yansıyor." Diye konuştu.

Çiğli Atık Su Arıtma Tesisine 4. Faz yapımından kullanılması öngörülen 50 milyon Euroluk kredi için mecliste Cumhur ittifakı olarak lehte oy kullandıklarını hatırlatan Hızal; "50 milyon Euro krediyi onayladık. Bu inşaat başlayıp ihalesi yapıldı mı? İzin mi çıkmadı ihaleye? Siz bu kuruma dava açan bir şirketi o işi aldı diye cezalandırdınız. Şu anda sizin tramvay inşaatını yapan firma, Buca Metro işinde 529 milyon fazla ödeme yapmanızı engellemeye çalıştı diye firmayı cezalandırdınız. Aslında siz tüm İzmirlileri cezalandırdınız. Şu an orda 2,5 milyon metreküp çamur var. Biz orada basın toplantısı yapmaya gittiğimizde başka yerden getirdiğiniz güvenlik görevlileri ile bizi engellemeye çalıştınız." diye konuştu. Konuşmaların ardından İZSU'nun 2023 mali yılı tahmini gelir gider bütçesi Cumhur ittifakının ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.