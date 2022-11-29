Bakanlıktan Dikili’ye müjde! Dikili’ye 7 sondaj kuyusu

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (Dikili TDİOSB) ile İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) arasında jeotermal kaynak kullanım protokolü imzalanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Bölgede yapılmak istenen 7 sondaj kuyusu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED gerekli değil kararı verildi.