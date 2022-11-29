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Giriş Tarihi: 29.11.2022 11:31

Bakanlıktan Dikili’ye müjde! Dikili’ye 7 sondaj kuyusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir Dikili’de, TDİOSB’de açılmak istenen jeotermal kaynak arama amaçlı 7 sondaj kuyusu için “ÇED gerekli değil” kararı verdi. Karar Dikili’de sevinçle karşılandı.

ERTAN GÜRCANER
Bakanlıktan Dikili’ye müjde! Dikili’ye 7 sondaj kuyusu

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (Dikili TDİOSB) ile İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) arasında jeotermal kaynak kullanım protokolü imzalanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Bölgede yapılmak istenen 7 sondaj kuyusu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED gerekli değil kararı verildi.

PROJE DETAYLARI

Bölgede jeotermal kaynak aramak amacıyla 594,49 hektarlık ruhsat alanı içerisinde 7 poligon ÇED Alanı belirlendi. Açılması planlanan sondaj kuyularından elde edilecek jeotermal enerjinin bölgede meyve ve sebze üretimi yapacak olan seralarda kullanılması öngörüldü. Proje kapsamında bölgede kurulacak ısı merkezlerine yaklaşık 1,5 km boru hattı çekilecek. Böylece işletmelerin jeotermal enerjiden yararlanılması sağlanacak.

DİKİLİ TDİOSB HAKKINDA

Dikili TDİOSB'de katma değeri yüksek yaş sebze ve meyveler topraksız modern seralarda üretilecek. Tarımsal kümelenme projesi kapsamında tarımsal sanayi parselleri ile yaş sebze meyvenin depolama, kurutma, işleme, paketleme, sera konstrüksiyon ve sarf malzeme üretimi gibi işletmeler bir araya gelecek.

3 bin dönüm arazide kurulacak Dikili TDİOSB'nin tüm tapuları alınarak imar planları onaylanmış, parselasyon planı aşamasına geçilmiş durumda. Altyapı projeleri bitmek üzere olan projede 50 sera yatırım parseli ve 35 tarımsal sanayi parseli bulunuyor.

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Bakanlıktan Dikili’ye müjde! Dikili’ye 7 sondaj kuyusu
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