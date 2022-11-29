Bakanlıktan Dikili’ye müjde! Dikili’ye 7 sondaj kuyusu

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (Dikili TDİOSB) ile İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) arasında jeotermal kaynak kullanım protokolü imzalanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Bölgede yapılmak istenen 7 sondaj kuyusu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED gerekli değil kararı verildi.
PROJE DETAYLARI
Bölgede jeotermal kaynak aramak amacıyla 594,49 hektarlık ruhsat alanı içerisinde 7 poligon ÇED Alanı belirlendi. Açılması planlanan sondaj kuyularından elde edilecek jeotermal enerjinin bölgede meyve ve sebze üretimi yapacak olan seralarda kullanılması öngörüldü. Proje kapsamında bölgede kurulacak ısı merkezlerine yaklaşık 1,5 km boru hattı çekilecek. Böylece işletmelerin jeotermal enerjiden yararlanılması sağlanacak.
DİKİLİ TDİOSB HAKKINDA
Dikili TDİOSB'de katma değeri yüksek yaş sebze ve meyveler topraksız modern seralarda üretilecek. Tarımsal kümelenme projesi kapsamında tarımsal sanayi parselleri ile yaş sebze meyvenin depolama, kurutma, işleme, paketleme, sera konstrüksiyon ve sarf malzeme üretimi gibi işletmeler bir araya gelecek.