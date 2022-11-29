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Giriş Tarihi: 29.11.2022 09:20

PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik soruşturma! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
PKK/KCK’nın kadın yapılanmasına yönelik soruşturma! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada silahlı terör örgütü PKK/KCK mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde ifade ve fotoğraftan teşhis beyanları alınan tanık ve gizli tanıkların ifadeleri, MASAK ve HTS çalışmaları neticesinde örgütün kadın alan yapılanmasında olduğu tespit edilen 50 şüphelinin Ankara merkezli 14 ilde gözaltına alınması kararlaştırıldı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.

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PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik soruşturma! Çok sayıda gözaltı kararı
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