‘Son konuşmamızda helallik istedi’

Pençe-Kilit operasyonu sırasında terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan 3 kahraman dualar eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı.Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın (21) Giresun'un Güce ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi'ndeki baba evi bayraklarla donatıldı. Acılı baba Fehmi Ünal, oğlunun operasyona çıkacağı gün kendisini telefonla arayıp, "Baba operasyona gidiyoruz, bir daha görüşemeyebiliriz. Hakkını helal et" dediğini anlatarak, "Şehit olacağı, sanki oğlumun içine doğmuştu. O görüşmeden sonra defalarca aradım ancak ulaşamadım. O telefon da son görüşmemiz oldu" dedi. Şehit İsmail Ünal için dün Güce ilçesindeki Belediye Sosyal Tesisleri alanında tören düzenlendi. Şehidin annesi güçlükle ayakta durabildi. Şehit Ünal, Çam Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen (24) ile Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlu'nun (25) cenazeleri ise askeri uçakla Gaziantep'e getirildi. Şehit Duabey Onur Öztürkmen'in annesi Gülcan Öztürkmen oğlunun tabutuna asker selamı verip elinde kepini tuttu. Kardeşi Mehmet Fatih Öztürkmen ise ağabeyini askeri kıyafetle karşıladı. Şehit Öztürkmen, vasiyeti üzerine ikindi namazını müteakip Nizip ilçesine bağlı Dazhöyük Mahallesi'nde toprağa verildi.Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir (21) için de baba ocağı Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde ikindi namazını müteakip tören düzenlendi. Törende, baba Latif ve anne Nergis Demir gözyaşlarına boğuldu. Üç ay önce göreve başlayan şehit Mehmet Demir, köy mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan şehit Piyade Sözleşmeli Er Eyüp Uğurlu (25), Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık ise bugün toprağa verilecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine mesaj göndererek taziyelerini iletti.Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in silah arkadaşları, taziye evini ziyaret etti. Aileye başsağlığı ve taziyelerini ileten teğmenler, sosyal tesis önünde ise hep bir ağızdan Harp Okulu Marşı'nı okudu. Öztürkmen başta olmak üzere Pençe Kilit Operasyonu şehitleri ile cephede çarpışan silah arkadaşları anısına marşı okuyan teğmenler, taziye alanındakiler gururlandırdı. Şehidin annesi Gürcan Öztürkmen, teğmenlerden birinin elini tutarak marş bitene kadar elini bırakmadı.