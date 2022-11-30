Son dakika: İzmir’deki olaylı derbide bir kişiyi fişekle yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Şüpheli Mehmet Nihat A'nın, kalecinin hayati bölgesi olan kafasının arkası ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir silahla birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevresindeki kişilerin engellemesi üzerine son vermek zorunda kaldığı yönünde görüş bildiren cumhuriyet savcılığı, şüpheliyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakim, şüpheli Mehmet Nihat A'nın tutuklanmasına karar verdi.