Son dakika: İzmir’deki olaylı derbide bir kişiyi fişekle yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile Altay arasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan İzmir derbisinde flaş olaylar yaşanmıştı. Maçın 22. dakikasında yaşanan gerginlik sonrası sahaya ambulans girmesini fırsat bilen bir taraftar, saha ortasında futbolcuya korner bayrağı ile saldırmıştı. Altay taraftarları, Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek fırlatmış, yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmişti.
KEMERALTI'NDA BİR İŞYERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ
Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ederken, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Kemeraltı'nda bir işyerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 500 adet maçta kullanılanlara benzer fişekler ele geçirildi.
ALTAY KALECİSİ OZAN EVRİM ÖZENÇ'İ YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Göztepe-Altay maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan şüpheli Mehmet Nihat A. tutuklandı.
Mehmet Nihat A'nın burada "Kendimi kaybettim, alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." diyerek kendini savunduğu öğrenildi.
Şüpheli Mehmet Nihat A'nın, kalecinin hayati bölgesi olan kafasının arkası ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir silahla birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevresindeki kişilerin engellemesi üzerine son vermek zorunda kaldığı yönünde görüş bildiren cumhuriyet savcılığı, şüpheliyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Hakim, şüpheli Mehmet Nihat A'nın tutuklanmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu ihbarı üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu.
Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmiş, çıkan olaylarla ilgili 21 kişi gözaltına alınmıştı.Son dakika haberi: Göztepe-Altay maçında cinayet girişimi! İşaret fişeği atılan taraftar kanlar içinde yerde kaldı | Altay kalecisi de hastanelik oldu SON DAKİKA: Göztepe Altay maçında işaret fişeği içeri nasıl sokuldu? İzmir Valiliği'nden açıklama: Saat 16.34'te 2 sırt çantalı taraftar...