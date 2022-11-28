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Haberler Galeri SON DAKİKA: Göztepe Altay maçında işaret fişeği içeri nasıl sokuldu? İzmir Valiliği'nden açıklama: Saat 16.34'te 2 sırt çantalı taraftar...
Giriş Tarihi: 28.11.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 09:37

SON DAKİKA: Göztepe Altay maçında işaret fişeği içeri nasıl sokuldu? İzmir Valiliği'nden açıklama: Saat 16.34'te 2 sırt çantalı taraftar...

SON DAKİKA HABERİ: Göztepe-Altay maçı istenmeyen görüntülere neden oldu. Az sayıdaki Altay taraftarı, Göztepe taraftarına işaret fişeği fırlattı. İşaret fişeğinin düştüğü yerde 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralıların ambulansla stadyumdan çıkarılacakları sırada olayları izleyen Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e sahaya giren bir Göztepe taraftarı korner direği ile saldırdı. Maç tatil edilirken, İzmir Valiliği 21 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İşaret fişeğinin stadyuma nasıl sokulduğu da Valilik tarafından açıklandı. İşte Göztepe-Altay maçı ile ilgili son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Göztepe Altay maçında işaret fişeği içeri nasıl sokuldu? İzmir Valiliği’nden açıklama: Saat 16.34’te 2 sırt çantalı taraftar...

SON DAKİKA HABERİ: Göztepe-Altay maçında ortalık karıştı. Misafir tribündeki Altay taraftarları, ev sahibi Göztepe tribünlerine işaret fişeği fırlattı. İşaret fişeğinin düştüğü yerde 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar sahaya giren ambulanslar ile stadyumdan çıkarıldı. Bu sırada olayları izleyen Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e Göztepeli bir taraftar korner direği ile saldırdı. Polisler sahaya giren saldırganı hızla gözaltına aldı. İzmir Valiliği, Göztepe-Altay maçında yaşanan üzücü olaylar ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada 21 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Valilik, işaret fişeğinin stadyuma özel şirkete ait ambulanslarla sokulduğunu bildirdi.

SON DAKİKA: Göztepe Altay maçında işaret fişeği içeri nasıl sokuldu? İzmir Valiliği’nden açıklama: Saat 16.34’te 2 sırt çantalı taraftar...

GÖZTEPE-ALTAY MAÇI KARIŞTI!

İzmir derbisi sahada oynanan futbol ile değil saha dışı olayları ile Türkiye'nin gündemine oturdu. Göztepe-Altay maçında, Altay taraftarları maçın 19'uncu dakikasında Göztepe tribünlerine işaret fişeği fırlattı.

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SON DAKİKA: Göztepe Altay maçında işaret fişeği içeri nasıl sokuldu? İzmir Valiliği’nden açıklama: Saat 16.34’te 2 sırt çantalı taraftar...

İŞARET FİŞEĞİNİN DÜŞTÜĞÜ YERDE 1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Altay tribünlerinden fırlatılan işaret fişeği Göztepe tribünlerindeki kalabalığın tam ortasına düştü. İşaret fişeğinin düştüğü yerde büyük infial oluşurken 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin vücudunda ve yüzünde ağır yanıklar oluştu. Yaralının durumunun ciddiyetini sürdürdüğü bildirildi.

SON DAKİKA: Göztepe Altay maçında işaret fişeği içeri nasıl sokuldu? İzmir Valiliği’nden açıklama: Saat 16.34’te 2 sırt çantalı taraftar...

ALTAY KALECİSİ OZAN EVRİM ÖZENÇ'E KORNER DİREĞİ İLE SALDIRDI

Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğinin ardından yaralıları taşımak için ambulanslar sahaya girdi. Bu sırada yaşananları izleyen Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e bir Göztepeli taraftar sahaya girerek korner direği ile saldırdı. Kafasına ve omzuna darbe alan kaleciyi araya giren polis ve takım arkadaşları uzaklaştırdı. Zanlı gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Göztepe Altay maçında işaret fişeği içeri nasıl sokuldu? İzmir Valiliği’nden açıklama: Saat 16.34’te 2 sırt çantalı taraftar...

GÖZTEPE-ALTAY MAÇI TATİL EDİLDİ

Fırlatılan işaret fişeği ile başlayan, kaleci Ozan Evrim Özenç'e saldırı ile tavan yapan gerilim sonrası maçın hakemi Göztepe-Altay maçını tatil etti. Maç ile ilgili kararı TFF verecek.

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