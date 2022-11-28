Giriş Tarihi: 28.11.2022 09:37
Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
09:37
SON DAKİKA: Göztepe Altay maçında işaret fişeği içeri nasıl sokuldu? İzmir Valiliği'nden açıklama: Saat 16.34'te 2 sırt çantalı taraftar...
SON DAKİKA HABERİ: Göztepe-Altay maçı istenmeyen görüntülere neden oldu. Az sayıdaki Altay taraftarı, Göztepe taraftarına işaret fişeği fırlattı. İşaret fişeğinin düştüğü yerde 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralıların ambulansla stadyumdan çıkarılacakları sırada olayları izleyen Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e sahaya giren bir Göztepe taraftarı korner direği ile saldırdı. Maç tatil edilirken, İzmir Valiliği 21 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İşaret fişeğinin stadyuma nasıl sokulduğu da Valilik tarafından açıklandı. İşte Göztepe-Altay maçı ile ilgili son dakika haberinin detayları...