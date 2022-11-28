SON DAKİKA: Göztepe Altay maçında işaret fişeği içeri nasıl sokuldu? İzmir Valiliği’nden açıklama: Saat 16.34’te 2 sırt çantalı taraftar...

SON DAKİKA HABERİ: Göztepe-Altay maçında ortalık karıştı. Misafir tribündeki Altay taraftarları, ev sahibi Göztepe tribünlerine işaret fişeği fırlattı. İşaret fişeğinin düştüğü yerde 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar sahaya giren ambulanslar ile stadyumdan çıkarıldı. Bu sırada olayları izleyen Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e Göztepeli bir taraftar korner direği ile saldırdı. Polisler sahaya giren saldırganı hızla gözaltına aldı. İzmir Valiliği, Göztepe-Altay maçında yaşanan üzücü olaylar ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada 21 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Valilik, işaret fişeğinin stadyuma özel şirkete ait ambulanslarla sokulduğunu bildirdi.