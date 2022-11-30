Son Dakika: Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Video

İzmir'de oynanan olaylı Göztepe-Altay maçında, Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatarak bir kişinin ağır yaralanmasına neden olan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, pişman olduğunu ve işaret fişeğini hedef gözeterek atmadığını söylediği öğrenildi. Öte yandan tribüne sokulan fişek ve maytapları satan iş yerine de polis ekipleri tarafından operasyon yapıldı, 7 kişi daha gözaltına alındı.

İzmir'de, ertelenen Göztepe-Altay derbisine çıkan olaylar ve görüntüler damga vurmuştu. İşaret fişeği ve sisleri stattan içeri sokan, temin edip dağıtan ve bir kişinin yaralanmasına sebep olan işaret fişeğini attığı değerlendirilen şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.Fişeği Göztepe tribününe fırlatarak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu belirlenen F.E.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, pişman olduğunu ve işaret fişeğini hedef gözeterek atmadığını söylediği öğrenildi. Olaylı maç ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fişekleri satan iş yerine polis ekiplerince operasyon düzenlenirken, bu operasyon çerçevesinde 7 şüphelinin daha gözaltına alındığı ve toplam gözaltı sayısının 28'e yükseldiği öğrenildi.Yine Göztepe-Altay derbisinde, siyah beyazlı ekibin kalecisine korner direğiyle vurarak kafasından yaralayan saldırgan M.N.A. ise soruşturma çerçevesinde tutuklanmıştı.