Son Dakika: Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Video
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İzmir'de oynanan olaylı Göztepe-Altay maçında, Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatarak bir kişinin ağır yaralanmasına neden olan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, pişman olduğunu ve işaret fişeğini hedef gözeterek atmadığını söylediği öğrenildi. Öte yandan tribüne sokulan fişek ve maytapları satan iş yerine de polis ekipleri tarafından operasyon yapıldı, 7 kişi daha gözaltına alındı.
FİŞEKLERİ SATAN İŞ YERİNE OPERASYON
Fişeği Göztepe tribününe fırlatarak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu belirlenen F.E.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, pişman olduğunu ve işaret fişeğini hedef gözeterek atmadığını söylediği öğrenildi. Olaylı maç ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fişekleri satan iş yerine polis ekiplerince operasyon düzenlenirken, bu operasyon çerçevesinde 7 şüphelinin daha gözaltına alındığı ve toplam gözaltı sayısının 28'e yükseldiği öğrenildi.
Yine Göztepe-Altay derbisinde, siyah beyazlı ekibin kalecisine korner direğiyle vurarak kafasından yaralayan saldırgan M.N.A. ise soruşturma çerçevesinde tutuklanmıştı.