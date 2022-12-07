Tunç Soyer daha fazla kaçamadı! İşte Tarkan’a ödenen ücret

TARKAN KONSERİ VAR DİYE

Geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2023 mali yılı tahmini gelir gider bütçesinin görüşüldüğü meclis toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Soyer'i sert bir dille eleştirdi. Konuyu oturumda tekrar gündeme taşıyan Hızal, Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesinin yerli ve yabancı finans kuruluşlarına olan borçlarının yanı sıra bir de belediyeye iş yapan müteahhitlere yüklü miktarda borcu olduğunu belirtip "Belediyeye iş yapan müteahhitlere hak edişlerini zamanında ödemeyip 8-10 ay bekletiyorsunuz. Yüklenici firmalar biriken alacaklarını istemek için kapınıza geldiğinde de 'Bu ay Tarkan Konseri vardı ödeme yapamıyoruz deyip' gönderiyorsunuz. Toplamda piyasaya 3 milyar lira borcunuz var. Finans kuruluşlarına olan borçlar da eklendiğinde toplam borç miktarı 20 milyar lirayı buluyor." demişti.

HIZAL SPONSOR KİM DİYE SORDU

Daha önce Tarkan konseri konusunda çelişkili açıklamalarda bulunan Soyer bununu üzerine: "Tarkan konseri nedeniyle arpamız yoktu ödeyemiyoruz demişiz. Tarkan konserinin ödemesini İZBB yapmadı. Sponsor bir firma yaptı bu ödemeyi." demişti.