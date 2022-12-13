Sözcü’nün bir haberi daha yalan çıktı! O topraklar köylüde kaldı

Denizli Milli Emlak Müdürlüğü, Çal İlçesine bağlı Hançalar Köyü, Güney bölgesinde; yakın geçmişte köylülerin bağcılık yaptığı 2 bin 600 dönüm hazine arazilerini tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği için geçtiğimiz Haziran ayında ihaleye açtı. Sözcü gazetesi daha henüz ihale şartnamesi bile hazırlanmamışken ve ihale başvuruları daha henüz alınmamışken, köylülerinde görüşlerine yer vererek "ihale adrese teslim yapılacak" algısı oluşturmaya çalıştı.

Haberde şu görüşlere yer verildi:

Denizli'de Milli Emlak Müdürlüğü, Çal İlçesine bağlı Hançalar Köyü, Güney bölgesinde yakın geçmişte köylülerin bağcılık yaptığı hazine arazilerini tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği için kiraya verecek. Bölgedeki 2 bin 600 dekarlık alan çok yıllık bitkiler için 10 tek yıllık bitkiler için ise 5 yıllığına kiralanacak.

Kiralama bedeli dekar başına yıllık 10 lira olarak belirlendi. Yapılan başvurular öncelik açısından değerlendirilecek. Çiftçi kayıt sistemine tabi tıbbi aromatik bitki yetiştiricileri fazladan puanlarla rakiplerinin önüne geçebilecek. Organik ve iyi tarım uygulamaları yapanlar ile resmi kurumların ilgili kurslarına katılan girişimciler ekstra puanlarla sözleşme yapma önceliği alacak. Bölgede daha önce bağcılık yapan Hançalarlılar ise başvuruların başlamasından sonra ihaleden haberdar oldu. Milli Emlak 27 Haziran'da başvuruları kabul etmeye başladıktan günler sonra Hançalar Muhtarlığı'na yazı geldi. İhaleye katılmak isteyenler için başvuru süresi ise yarın sona erecek.

İHALEYE DIŞARIDAN FİRMA KATILMADI

Bugün Çal İlçe Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleye işadamı Halil Kuzu tarafından köylülere destek olmak amacıyla kurulan S.S. Kuzu Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ve S.S Kurtluca Kırsal Kalkınma Kooperatifi katıldı. Dışarıdan hiç kimsenin katılmadığı ihaleyi 3,5 milyon TL bedelle köylülerin ve kadın çiftçilerin kurduğu S.S. Kuzu Üretim ve Pazarlama Kooperatifi kazandı.

BU TOPRAKLAR DEDELERİMİZDEN EMANET

İhaleyi köylüler adına kazanan işadamı Halil Kuzu, "Bu topraklar bize dedelerimizin emaneti. Hepsi çorak araziler maddi değeri yok ama manevi değeri benim için çok fazla. Köylüler arazilerin ihaleye çıktığını duyunca bana haber verdiler. Bunu öğrenince tüm işimi bırakıp köyüme geldim. Köylülerden ve kadınlardan oluşan bir kooperatif kurduk. Benim için önemli olan arazilerin köylülerde kalmasıydı, öyle de oldu. Ödediğim rakam değil beni köyüm ilgilendiriyor. İhaleyi ben değil köyüm kazandı. Asıl iş şimdi başlıyor. Arazileri ihtiyaç sahiplerine göre planlayarak dağıtacağız, fidan ve makina desteği vererek bölgenin kalkınmasını sağlayacağız. Köylümüz kazanacak, Hançalar kalkınacak. Bugüne kadar kazandığım en anlamlı ihale" dedi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

İhaleyi köyün kazanmasından çok mutlu olduğunu belirten muhtar Hasan Koparan ise "İhaleyle ilgili çok dedikodu dolaşıyordu. İhaleye sadece kooperatiflerin girebiliyor olması nedeniyle bizde köyümüze büyük destekleri olarak Halil Kuzu'dan yardım istedik. Sağolsun oda bizi kırmadı. Köylümüzün de kazanacağı bir model oluşturdu. Şimdi hep birlikte çalışacağız ve bu çorak arazileri işleyeceğiz" diye konuştu.

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