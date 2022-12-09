SÖZCÜ’nün yalan haberine TOKİ’den tokat gibi cevap

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Sözcü Gazetesi tarafından 07-08.12.2022 tarihlerinde yayınlanan '3 Yıllık TOKİ Projesi Yeni Diye Sunuldu' başlıklı haberi üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Haberde 'Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kocadere Mahallesi'ndeki 534 bin metrekarelik 195 numaralı parsel için üç yıl önce 450 konut projesinin açıklandığı ve ilk Evim projesinde 500 bin konut projesine dahil edildiği' yönünde asılsız iddialar bulunmaktadır" denildi.
"450 KONUTA EK OLDUĞU İDDİASI"
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Haberde 'Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kocadere Mahallesi'ndeki 534 bin metrekarelik 195 numaralı parsel için üç yıl önce 450 konut projesinin açıklandığı ve ilk Evim projesinde 500 bin konut projesine dahil edildiği' yönünde asılsız iddialar bulunmaktadır. İlgili habere konu olan alanda aşağıda detayı verilen, 2020 yılında açıklanan 100 Bin Yeni Sosyal Konut Kampanyasında kapsamında yer alan projelerimiz bulunmaktadır.
"439 ADET KONUTLUK PROJENİN İKMAL İHALESİ 2023'TE YAPILACAK"
"İdaremizce 100 Bin Konut Kampanyası kapsamında; Denizli'nin Pamukkale ilçesi, Kocadere ve Yeniköy mevkiinde 2 proje planlanmış ve talep toplanmıştır. Kocadere mevkiinde yer alan 439 adet konutluk projenin ihalesi 18.08.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ancak söz konusu iş 5546 sayılı kanun kapsamında tasfiye edilmiş olup 05.01.2023 tarihinde ikmal ihalesi gerçekleştirilecektir.
"ÇEVREYİ KORUMAK AMACIYLA EVLERİN YERİ İÇİN YENİ ALAN BELİRLENDİ"
"Yeniköy mevkiinde yer alan proje için yapımı düşünülen alanda planlama çalışmaları yürütülürken söz konusu alanın Tabiat Varlıkları açısından Özel Çevre Koruma alanı Hassas Koruma Zonu içerisinde kalmasından dolayı alternatif alan çalışmaları yürütülerek Kocadere mevkiinde yeni alan belirlenmiştir. Bu kapsamda 497 ve 393 konut olmak üzere 2 etapta toplam 890 konutluk proje çalışmaları tamamlanmış olup ihale işlemleri başlatılmıştır. 497 konuta ait projenin ihalesi 12.01.2023 tarihinde, 393 Konuta ait projenin ihalesi ise 13.01.2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.
"100 BİN KONUT KAMPANYASI VE 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ"
"Haberde aynı projenin farklı kampanya dönemlerinde kullanıldığına dair bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu alanda, yukarıda gecikme sebepleri ile açıklanmış olan, 100 Bin Konut Kampanyasında hak sahipleri belirlenen bin 329 konut inşası yapılacaktır. 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Denizli Merkez (Merkezefendi, Pamukkale) için 650 konut için talep toplanmıştır. Merkezefendi Mevkiinde talep toplanan 300 konutluk projemiz, İdaremizce Denizli ili Merkezefendi İlçesi Göveçlik Mahallesi'nde onaylı imar planlarında Toplu Konut Alanı kullanımında bulunan 355 ada 1 parselde planlanmakta olup, Pamukkale ilçesinde planlanan 350 konut için ilgili Belediyelerin önerileri doğrultusunda Kale ve Gölemezli Mahallelerinde yer alan İdaremiz ve Hazine mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde planlama çalışmalarına esas değerlendirmeler yapılmaktadır.
"SOSYAL KONUT PROJESİ ÇALIŞMALARI KAMUOYU ÖNÜNDE İTİBARSIZLAŞTIRMAYI AMAÇLIYORLAR"
"Söz konusu durum böyleyken gerçekdışı, yalan ve yanlış bilgilere dayalı yapılan bu haberin yayınlanmasının maksadı idaremizi karalamak ve kamuoyundaki olumlu algısını zedelemeye çalışmaktır. Bu yöndeki kasıtlı olarak gerçeğe aykırı haberler ile çeşitli olumsuz açıklamalarda bulunmak suretiyle İdaremizin gerçekleştireceği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çalışmaları kamuoyu önünde itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu çabalar kamuoyu tarafından kabul görmemektedir.
"VATANDAŞLARIMIZA OLAN TAAHHÜDÜMÜZÜ YERİNE GETİRECEĞİZ"
"Bugüne kadar vatandaşlarımızın teveccühü ile nasıl 5 milyonu aşkın vatandaşımızı ev sahibi yaptıysak aynı azim ve gayretle tüm engelleme ve karalamalara rağmen yeni konutları da tamamlayarak vatandaşlarımıza olan taahhüdümüzü yerine getireceğiz. Süreç bu durumdayken Pamukkale Meclis Üyesi tarafından yapılan açıklamayla kamuoyunun gerçek dışı bilgilerle yanlış düşüncelere sevk edilmesinin doğru olmadığı, spekülatif amaçlı ve idaremizi yıpratmayı hedeflediği aşikardır."