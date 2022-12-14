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Giriş Tarihi: 14.12.2022 18:40

Başkan Erdoğan yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'daki temaslarının ardından özel uçak "TC-TUR" ile saat 18.10'da yurda döndü.

AA
Başkan Erdoğan yurda döndü

Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

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Başkan Erdoğan yurda döndü
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