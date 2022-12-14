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Giriş Tarihi: 14.12.2022 23:10

Zeytinliklerde madencilik faaliyetine ilişkin madde torba kanundan çıkarıldı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülen "torba kanun" teklifinden, zeytinliklerde madencilik faaliyetine ilişkin düzenlemeleri içeren madde çıkarıldı.

AA
Zeytinliklerde madencilik faaliyetine ilişkin madde torba kanundan çıkarıldı

Komisyon, özelleştirilen limanların sözleşmelerinin 49 yıla uzatılması, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetleri, TEDAŞ'a borçların yapılandırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.

AK PARTİ VE MHP'NİN ÖNERGESİYLE ÇIKARILDI

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelere geçildi. AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla komisyona sunulan önergeyle, zeytinliklerde madencilik faaliyetine ilişkin düzenlemeleri içeren 1. madde, oy birliğiyle kanun teklifinden çıkarıldı.

Komisyon, görüşmelere teklifin 2. maddesi üzerinden yarın devam edecek.

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Zeytinliklerde madencilik faaliyetine ilişkin madde torba kanundan çıkarıldı
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