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Giriş Tarihi: 16.12.2022

“Beni PKK’ya HDP’li vekil gönderdi”

HALİT TURAN HALİT TURAN
“Beni PKK’ya HDP’li vekil gönderdi”
MLKP'lı Devrim Serhildan kod adlı Onur Demir, 2017'den beri yer aldığı PKK'nın Suriye kadrolarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Demir ifadesinde "Suriye'deyken, İsyan Torhildan kod adlı Okan Altunöz bana, HDP Milletvekili Murat Çepni ile görüştüğünü ve Suriye'ye geçme talimatını vererek dağ kadrosuna geçişini organize ettiğini söyledi" dedi. Yine örgütün silahlı kadrolarında faaliyet yürüten Zafer Aydın'ın da örgütün kırsal kadrolarına katılımını Murat Çepni'nin organize ettiğini belirtti.
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“Beni PKK’ya HDP’li vekil gönderdi”
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