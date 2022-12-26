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Giriş Tarihi: 26.12.2022 23:09

Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin silah ve mühimmatı ile teslim olduğunu bildirdi.

AA
Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist silah ve mühimmatı ile komandolarımıza teslim oldu." denildi.

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Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist teslim oldu
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