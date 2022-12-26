Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist silah ve mühimmatı ile komandolarımıza teslim oldu." denildi.
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist silah ve mühimmatı ile komandolarımıza teslim oldu. #MSB pic.twitter.com/2qTgZ5D1aX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 26, 2022