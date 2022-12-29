Türk Futbolunun 100 yılı bu sergide

Cumhuriyet'in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda, "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" düzenlendi. Türkiye'nin futbolda uzun ve renkli bir geçmişe sahip olduğunu çeşitli materyallerle ortaya koyan sergide yer alan yüzlerce tarihi futbol materyali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakından ilgisi ile aylarca süren hummalı çalışmalar sonucu bir araya getirildi. Sergide, futbol tarihiyle ilgili arşiv belgeleri, müsabakalar esnasında çekilmiş fotoğraflar ve daha birçok obje kronolojik şekilde sıralanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbol oynadığı yıllara ait fotoğraflar, gazete kupürleri ile o dönemde terlettiği forması ve siyasetçi olduğu dönemde yer aldığı dostluk maçlarında kullandığı futbol malzemeleri de sergide yer alıyor. Erdoğan, siyasi kariyerinden önce Erok Spor ve Camialtı futbol takımlarında forma giymiş, 1974-1975 sezonunda İETT Futbol Takımı'na transfer olmuştu. Erdoğan'ın katıldığı törenle açılan sergi, 3 Mayıs 2023'e kadar ziyaret edilebilecek.