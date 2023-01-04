Millet ittifakı’nda büyük kavga

İstanbul'da Ümraniye Belediye Meclisi'nin denetim komisyonu üye seçimlerinde Millet İttifakı birbirine girdi. Önceki gün yapılan 2023'ün ilk meclis toplantısında denetim komisyonu üye seçimleri ele alındı. CHP'nin kendi meclis üyesini aday göstermesine İyi Parti Grup Başkanvekili Yakup Fındık tepki gösterdi. Kendileri ile hiçbir istişarede bulunulmadığını söyleyen Fındık, "Bizim sayemizde bu koltuklarda oturup bizi yok sayamazsınız" dedi.Yakup Fındık'ın sözlerine yanıt veren CHP Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik ise "Böyle şey olamaz, eğer böyle bir oylamada İyi Parti meclis üyesi seçilirse CHP olarak yürütmeyi durdurma davası açacağız. Denetim Komisyonu çalışmamış olacak. İyi Parti'nin yaptığı etik değil" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine tekrar söz alan İyi Partili Fındık, "Haddini bileceksin, bizi kimse tehdit edemez. Biz geçen sene bu görevi en iyi şekilde yaptık.Hodri meydan bizim denetim komisyonu raporumuz ile sizin raporunuzu karşılaştıralım bakalım hangimiz görevimizi daha iyi yapmışız. Elinden geleni ardına koyma, bizi sakın bir daha tehdit etme. Haddini bil!" karşılığını verdi. Karşılıklı tehditlerin ardından yapılan oylamada AK Parti'den Avukat Ömer Faruk Akbulut ile Makbule Hacıkasımoğlu Ünal 30 oy alırken İyi Parti tarafından aday gösterilen Tolga Can 21 oy, CHP'nin adayı Şenol Berk 9 oy aldı.