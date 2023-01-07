Başkan Erdoğan’dan sel mağduru Zülfiye nineye ziyaret: Mutluluğumu anlatamam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selden bir gün sonra gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde telefonla görüştürdüğü ve ziyaret edeceğini söylediği Zülfiye Ceylan'ın (75) evine uğradı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A İKRAMDA BULUNDU
Pide restoranı işletmecisi Ceylan'ın işyerinin üst katındaki evine giden Erdoğan, selden sonra yenilenen işyeri hakkında bilgi aldı. Erdoğan'a kendi elleriyle yaptığı yaprak sarma, pide ve meyve ikram eden Ceylan'ın evinin balkonuna Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk Bayrağı astığı görüldü. Ceylan'ın evinin salonunda bulunun Recep Tayyip Erdoğan portresi de dikkati çekti.
"BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM, ALLAH RAZI OLSUN"
Erdoğan'ın evini ziyaret ettiği Zülfiye Ceylan, "Çok mutlu oldum, çok sevindim, mutluluğumu anlatamam. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun. Yerde karıncayla beraber olan, gönlü alçak Cumhurbaşkanım. Biz ona derdimizi anlattık o da bize tamam dedi. Selde çok kötü oldu burası onları anlattım. Alt komşum 'gidiyor her şey gidiyor' diye bağırıyordu. Ben buradan bağırıyordum. Başka hiç kimse yoktu. Çocuklarıma dua ediyordum. Gidiyordu Kumluca. Su gidecek yer bulamadı dağıldı bütün sokaklara" dedi.
DUALARLA YEMEK HAZIRLADI
Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Kumluca'da yaşan sel felaketi sonrası bölgeyi ziyarete gelen olan Başkan Erdoğan'ı evinde ağırlamak isteyen 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan, Erdoğan'a ikram etmek için dualar eşliğinde yaprak sarması hazırladı.
YENİ EVİNE KAVUŞAN AİLEYE ZİYARET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kalemler Mahallesi'nde gerçekleştirilen Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anahtar teslim törenin ardından yeni evine kavuşan Rıfat Akça'nın ailesini ziyaret etti.