Başkan Erdoğan’dan sel mağduru Zülfiye nineye ziyaret: Mutluluğumu anlatamam

"BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM, ALLAH RAZI OLSUN"



Erdoğan'ın evini ziyaret ettiği Zülfiye Ceylan, "Çok mutlu oldum, çok sevindim, mutluluğumu anlatamam. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun. Yerde karıncayla beraber olan, gönlü alçak Cumhurbaşkanım. Biz ona derdimizi anlattık o da bize tamam dedi. Selde çok kötü oldu burası onları anlattım. Alt komşum 'gidiyor her şey gidiyor' diye bağırıyordu. Ben buradan bağırıyordum. Başka hiç kimse yoktu. Çocuklarıma dua ediyordum. Gidiyordu Kumluca. Su gidecek yer bulamadı dağıldı bütün sokaklara" dedi.