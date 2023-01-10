Kadıköy’de Başkan Erdoğan’a hakaret etmişlerdi: 5 şüpheli hakkında istenen ceza açıklandı

Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftar Kadıköy'de toplanarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaretlerde bulunmuş, sosyal medyaya düşen küfürlü tezahüratlar çok sayıda vatandaşın tepkisini çekmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca skandal tezahüratlarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SORUŞTURMASINDA SON

Savcılık yürüttüğü soruşturma sonucu hazırladığı iddianamede Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftar Kadıköy'de toplanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaretlerde bulunduğunu, sosyal medyaya düşen küfürlü tezahüratların yer aldığı videonun şüpheli Berkan Oral tarafından paylaşıldığını ve 8 Ağustos 2022 günü Balıkçılar Çarşısı'nda elleriyle alkışlayıp ritim tutarak Cumhurbaşkanına yönelik küfürlü tezahüratlar ettikleri açıklandı.

VİDEOYU CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNİN OĞLU PAYLAŞMIŞ

Aynı zamanda CHP'li meclis üyesinin oğlu olan şüpheli Berkay O.'nun savunmasına da yer verilen iddianamede şüpheli Oral'ın videoyu paylaşan hesabın kendisine ait olduğunu, Fenerbahçe taraftar grubu ve ortam ambiyansını paylaşmak istediğini, görüntülerde yer alan videodaki şahısları tanımadığını ve "Recep Tayyip" şeklinde geçen sözlerin kendisine ait olmadığını söyleyerek suçlamayı kabul etmediği belirtildi.

ŞÜPHELİ POLİS MEMURUNDAN SUÇLAMALARA RED

Şüpheli polis memuru İsa C.'nin ise iddianamede yer alan savunmasında olay günü alkollü olduğunu, yoldan geçen şahısların fenerbahçe lehine diğer takımların aleyhine tezahüratlarda bulunduğunu, ardından ortamdaki tezahüratın değiştiğini, Cumhurbaşkanına hitaben sinkaflı sözleri duyması üzerine tezahüratı kestiğini ve bir kamu görevlisi olarak Cumhurbaşkanına hakaret içeren bir eyleminin bulunmadığını ifade ettiği kaydedildi.

SAVCILIKTAN 'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ' VURGUSU

İddianamede diğer şüpheliler Tolga I., Özcan U. ve Serhat K.'nin de üzerlerine atılı suçlamaları reddettiği anlatıldı. Şüphelilerin eylemlerinin çözümü yapılan video kayıtlarıyla sabit olduğu, suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunma yaptıkları ifade edildi. İfade hürriyetinin insanın özgürce fikirler edinebilme, edindiği fikir ve kanaatlerinden dolayı kınanmama ve bunları meşru yöntemlerle dışa vurabilme imkan ve özgürlüğü anlamına geldiğinin altı çizilerek aynı zamanda ifade hürriyetinin sonsuz ve sınırsız olmadığı, hakaret suçunun ifade özgürlüğünü sınırlayan hallerden bir tanesi olduğu ve kaba sövme içerir sözlerin hiçbir şekilde ifade özgürlüğü ve eleştiri kapsamında değerlendirilmediği vurgulandı.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamına ve bu makamı temsil eden Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik onur, şeref ve saygınlığı rencide edici nitelikteki sözlerinden dolayı 5 şüphelinin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.