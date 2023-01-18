İBB’nin kiralık aracından 112 kilo uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri dün İstanbul'da uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağını tespit etti. Başakşehir ilçesinde üzerinde İSKİ ibaresi ve İBB logosu bulunan kapalı kasa bir kamyonetten farklı bir araca, içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kolilerin nakledildiği saptandı.Operasyon düzenlendi. İki kişi yakalanarak gözaltına alındı. İBB'nin kiralayıp kullandığı ifade edilen araçta yapılan aramalarda 99 paket halinde toplamda 112 kilo 190 gram esrar maddesi ele geçirildi. Belediyeye çalışan taşeron işçi oldukları ifade edilen iki kişiye yardım eden iki kişi daha gözaltına alındı. İSKİ Genel Müdürlüğü'nden araca ilişkin yapılan açıklamada, "Bahse konu İSKİ ve İBB logolu araç idaremize ait olmayıp, bakım-onarım işi kapsamında yüklenici bünyesinde çalışan şahsa aittir. Araçta yakalanan şahıslar İSKİ'nin ya da yüklenici firmanın çalışanı değildir" denildi.