Kızılelma ikinci test uçuşunu da başarıyla tamamladı... Ufku açık olsun

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) Bayraktar Kızılelma ikinci test uçuşunu da başarı ile tamamladı. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ikinci test uçuşunun görüntülerini paylaşarak "Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. Uçuş Testini de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun" ifadelerine yer verdi.Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma, 14 Aralık'ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmiş 18 dakika süren ilk uçuşu ile Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açmıştı. Özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak Bayraktar Kızılelma Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirildi.Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek. Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek.