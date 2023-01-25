MHP’den gözaltı iddialarına yalanlama

Sosyal medyada da hızla yayılan iddiaya göre parti içinde genel başkan yardımcısının özel kalemi olarak görev yapan Emre Yüksel'in gözaltına alındığı öne sürülmüştü. Haberlerin gerçek dışı olduğunu vurgulayan Yalçın, "25 Ocak 2023 tarihinde sosyal medya ve bazı haber sitelerinde, 'MHP genel başkan yardımcısının özel kalemi Emre Yüksel gözaltına alındı' başlığıyla yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.Genel başkan yardımcılarının özel kalem kadrosu olmadığını ve ne genel merkezde ne de TBMM MHP grubunda Emre Yüksel isimli bir çalışan bulunmadığını vurgulayan Yalçın, "Geçmişte de böyle bir çalışanımız olmamıştır. Bu husus devletin SGK kayıtlarından da açıkça anlaşılabilir" ifadelerini kullandı.