Son dakika: İçişleri’nden düzensiz göçle mücadele açıklaması: 712 kişiye idari yaptırım uygulandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 24.01.2023 tarihinde (32.892) personel ve (9.548) ekip ile (7.011) noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2023/1) uygulaması yapılmıştır.
Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2023/1) uygulamasında; (5.285) metruk bina, (9.870) umuma açık yer, (425) terminal ve (3.630) diğer yerler olmak üzere toplam (19.210) yer kontrol edilmiştir.
712 KİŞİYE İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI
Uygulamada 8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 28 organizatör gözaltına alınmış, 716 düzensiz göçmen yakalanmış, 20'si yabancı uyruklu, 5'i terör örgütü üyesi/iltisaklısı olmak üzere toplam 897 aranan şahıs tespit edilmiş,
611'i yabancı uyruklu ve 101'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 712 şahsa idari yaptırım uygulanmıştır.