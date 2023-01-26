Son dakika: İçişleri’nden düzensiz göçle mücadele açıklaması: 712 kişiye idari yaptırım uygulandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 24.01.2023 tarihinde (32.892) personel ve (9.548) ekip ile (7.011) noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2023/1) uygulaması yapılmıştır.