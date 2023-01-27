Şehide küfür eden sanığa ‘iyi hal’ indirimi

Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç (23), 2018'de Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 7 silah arkadaşı ile birlikte şehit oldu. Ardından ortaya çıkan telsiz konuşmasında, çatışma ortasında kalan Koç'un, 'Jetler vursun, gerekirse biz de şehit olalım' dediği ortaya çıktı. Şüpheli Erkan Abdioğlu (40) ise Koç'un defnedildiği yönündeki haberlerin altına, 'Bu o.ç. nereyi temizleyecekti. Adamı gömerler böyle' diyerek yorum yaptı. Ailenin şikâyeti üzerine Konya 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kişinin hatırasına hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Abdioğlu'nun, daha önce terör örgütü propagandası yapmaktan soruşturma geçirdiği, Cumhurbaşkanı'na hakaret, terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme gibi suçlardan soruşturma ve kovuşturma dosyasının bulunduğu ortaya çıktı. Dava sonucunda 'iyi hal' indirimi ile birlikte 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza da ertelendi. Şehidin babası Ahmet ve annesi Fatma Zehra Koç ise mahkemenin verdiği bu karara isyan etti. Aile kararı istinaf mahkemesine taşıdı.