İkiyüzlü İsveç

Türkiye'nindeğerlerine her türlü çirkin saldırıya izin veren İsveç yönetimi bununla yetinmeyip İslam'a yönelik alçak eylemlere "ifade özgürlüğü" adı altında geçit verdi. Ancak aynı Stockholm yönetimi söz konusu İsrail olduğunda "ifade özgürlüğü" anlayışını değiştirdi. İsveç'te bir göstericinin Yahudiliğin kutsal kitabı Tevrat'ı yakmayı planladığı ortaya çıktı. İsrail basınında yer alan haberlere göre eylem girişimi, İsrail hükümetinin müdahalesi sonucu önceki akşam engellendi. JewishPress.com'a konuşan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Havat, "Eylemi gerçekleştirme niyetinde olan kişi, emniyetteki başvurusunu geri çekti" açıklaması yaptı. İsrail karşıtı eylemcinin halihazırda İsveç'te yaşayan bir Mısırlı yazar olduğu ve eylemi İsrail'in Stockholm'deki büyükelçiliği önünde gerçekleştirmeyi planlandığı belirtildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç makamlarının, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde Tevrat yakılması eylemini engellemesinin doğru bir karar olduğunu ancak Kuran-ı Kerim yakılmasına "ifade hürriyeti" diye izin vermesinin iki yüzlülük olduğunu bildirdi.İsveç'te Türk elçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakan aşırı sağcı faşist saldırgan Rasmus Paludan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da caminin önünde yine alçak eylemini gerçekleştirdi. Bu küstah eylemin üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye, "Nefret suçu niteliğindeki provokatif eyleme izin verilmesinin en güçlü şekilde kınandığı ve bu tutumunun kabul edilemez olduğu" iletildi.