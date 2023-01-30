"Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor

9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Kış Tatbikatı-2023"e, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan ve İngiltere'nin de bulunduğu 17 ülkenin askeri personeli katılıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede 1758 personelin katılımıyla devam eden tatbikatta, 43 değişik cins 651 araç, 23 değişik cins ve çapta 865 silah kullanılıyor.

14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında düzenlenen basın brifingi programında, Hava Savunma Yüzbaşı Ahmet Adıyaman tatbikatla ilgili gazetecilere bilgi verdi.