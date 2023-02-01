Sınavlarla ilgili 35 kişiye gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ üyelerinin 2011-2013 arasındaki KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin Ankara merkezli 32 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, sınavlarla ilgili düzenlenen olağandışılık analiz raporlarında belirtilen kriterleri taşıdığı tespit edilirken, örgüt evlerinde kaldıkları belirlendi. Sınav sorularını alan ve dağıtan şüphelilerin, mahrem imamlarla irtibatı olduğu, örgütün gizli haberleşme yöntemlerini kullandıkları öğrenildi. Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırıcılık" suçlarından işlem başlatılan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor.