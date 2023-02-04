Bakan Soylu’dan ABD Büyükelçisine sert tepki: Pis ellerini Türkiye’nin üzerinden çek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Göç İdaresi Başkanlığı'nın İl Göç İdaresi Müdürleri Toplantısı'nda, son günlerde bazı ülkelerin konsolosluklarını kapatmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Türkiye'nin şöyle bir talihsizliği var, Türkiye'ye gelen her Amerikan büyükelçisi, 'Ben Türkiye'de nasıl darbe yaparım, darbe yaptırırım' telaşı içerisindedir. Bu Türkiye'nin temel bir talihsizliğidir. Her Amerikan büyükelçisinin, 'Türkiye'de acaba ben ne yaparım, ne yaptırırım ve Türkiye'ye nasıl zarar veririm, babalarıma nasıl yaranırım', dertleri budur. Bugün Türkiye'nin yıllardan beri en önemli talihsizliklerinden bir tanesi bu, hep de bu olmuştur. Diğer büyükelçileri toplar 'fıs fıs fıs', onlara akıl vermeye çalışır. Avrupa'da da aynısını yapıyorlar ya. Onlar idare ediyorlar Avrupa'yı, Amerikan büyükelçiliği. Avrupalılar üzülmez bu söze merak etmeyin.Onlar gerçeklerin ne olduğunu biliyorlar. Otururlar, dizayn ederler, Türkiye'yi de dizayn edebileceklerini zannediyorlardı ama bir adam oyunlarını bozdu: Recep Tayyip Erdoğan. Onlar Türkiye'yi de böyle zannediyorlardı, oturacaklardı 'fıs fıs' oyun, tezgâh kuracaklar. Amerikan büyükelçisine buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Çok net söylüyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık."Yabancı terörist savaşçıların tespitiyle ilgili Türkiye'nin önemli bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Bakan Soylu, "2011'den bu yana 150 ülkeden 111 bin kişiye ülkeye giriş yasağı koyduk. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 102 uyruktan 9 bin 319 yabancı terörist savaşçıyı da sınır dışı ettik. Biz bu gayreti gösterirken onların tavrı bu kişileri, vatandaşlıktan alelacele çıkarıp meseleyi baştan savma şeklinde hallederiz anlayışı olmuştur. Bugün bize konsolosluk kapatarak akıl vermeye çalışan ülkelerin aslında bu meseledeki yönetim beceriksizliklerine bir örnek olması için paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.