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Giriş Tarihi: 14.2.2023 19:04

Şanlıurfa'da deprem soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Asrın felaketi sonrasında Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si müteahhit 4 kişi tutuklandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da deprem soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si müteahhit 4 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Zanlılardan 5'inin gözaltı süresi uzatıldı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kapsamlı soruşturmaya ilişkin delil toplama ve detaylı incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

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Şanlıurfa'da deprem soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
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