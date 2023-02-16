Deprem bölgesinden 272 bin 305 kişi tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından dün itibarıyla hava, deniz ve demiryollarıyla 272 bin 305 depremzedenin tahliyesini sağladı. Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenenlerin tahliye işlemi hava, deniz ve demiryolları vasıtasıyla aralıksız sürdürüldü. Bu kapsamda, TCDD Taşımacılık AŞ, dün itibarıyla 214 yolcu vagonuyla 44, DMU (dizel) setlerle 118, YHT setiyle 24 olmak üzere toplam 186 sefer düzenledi. Bu seferlerle afetten etkilenen 34 bin 406 vatandaşın tahliyesi demiryoluyla gerçekleştirilmiş oldu. Bunun yanı sıra 33 yük treniyle bölgeye yardım malzemesi taşındı. Malatya'dan Kayseri, Ankara ve Sivas'a, Hatay-İskenderun'dan Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Isparta, Burdur, Denizli ve Mersin'e, Adana'dan Kayseri ve Konya'ya, Fevzipaşa'dan (Gaziantep) Konya'ya tren seferleri gerçekleştirildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nce yapılan koordinasyonla, afet bölgesindeki 9 havalimanına 4 bin 804 iç hat ve 682 dış hat olmak üzere 5 bin 486 uçuş gerçekleştirildi. Bu kapsamda 237 bin 240 depremzedenin tahliyesi sağlandı, 3 bin 61 ton yardım malzemesi taşındı.