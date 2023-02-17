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Giriş Tarihi: 18.2.2023 00:44

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

İHA
Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Akçapar ve Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay atandı.

Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddesi gereğince Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı atandı.

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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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