Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Komsic'i kabul etti
Giriş Tarihi: 17.2.2023 15:43

Başkan Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Komsic'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic'i kabul etti. Erdoğan, Komsic'i saat 15.00 sıralarında Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

DHA
Başkan Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Komsic’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic'i kabul etti. Erdoğan, Komsic'i saat 15.00 sıralarında Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Komsic'i kabul etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA