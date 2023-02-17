Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic'i kabul etti. Erdoğan, Komsic'i saat 15.00 sıralarında Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic'i kabul etti. Erdoğan, Komsic'i saat 15.00 sıralarında Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Komsic'i kabul etti