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Giriş Tarihi: 19.2.2023

Canım buz gibi ayran istedi

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Canım buz gibi ayran istedi
Kahramanmaraş Nurhak'ta depremde yıkılan bir apartmanın enkazından 105 saat sonra kurtarılan Elif Kazan'ın (33) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Kazan enkaz altındaki 5 gününü SABAH'a anlattı: 'Allah'ım ne olur bana su gönder' diye dua ettim. Canım buz gibi ayran istedi. Dilim damağıma yapıştığı için yutkunamadım ve dışarıdan gelen seslere yeterli tepki veremedim. Sanki gözümün önüne perde indi. Uyudum,uyandım. Sonra birden yukarıdan 'kurtardık' diye sesler yükselmeye başladı. Dualar ediyorlardı. Kafamı bir kaldırdım, herkes başımda. Enkaz altındayken gözümün önünden neler geçti neler. Çocuklarımı düşündüm, onların seslerini duymayı hayal ettim. Allah beni onlara bağışladı" dedi.
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Canım buz gibi ayran istedi
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