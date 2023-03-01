’600 bin Suriyeli İstanbul’a götürüldü’ iddiasına Göç İdaresi Başkanlığından yalanlama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir canlı yayın programında "600 bin Suriyeli İstanbul'a göç ediyor. Otobüs biletleri devlet tarafından ödenecek" iftirasında bulundu. Özdağ'ın iftiraları Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile yalanlandı.

"İDDİALAR TAMAMEN GERÇEK DIŞI VE HAYAL ÜRÜNÜDÜR"

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bir televizyon kanalının sabah programında Göç İdaresi Başkanlığı ve personelinin mesnetsiz ifadelere maruz bırakıldığı ve yine gerçekliği olmayan verilerin kaynak gösterilmeksizin iddia yoluyla dolaşıma sokulmak istendiği görülmüştür. Mevzubahis programda ortaya atılan '600 bin Suriyelinin İstanbul'a götürüldüğüne ve bilet paralarının Göç İdaresi Başkanlığı tarafından karşılandığına' ilişkin iddialar tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür" ifadelerine yer verildi.