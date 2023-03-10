Adiyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden en çok hasar gören Adıyaman'da Vali Mahmut Çuhadar, sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını talep ettiğini belirterek istifa etti.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Yazılı açıklamada bulunan Vali Çuhadar,"Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.