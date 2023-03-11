Deprem bölgesine 12 bin 700 atama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını açıkladı. Başvuruların Personel Bilgi Sistemi üzerinden 15 Mart'a kadar alınabileceğini söyleyen Koca, "Yerleştirmeler 30 Mart'ta noter huzurunda yapılacak. Atamalardan bin 881'i uzman hekim, 249'u hekim, 146'sı uzman diş hekimi, 232'si diş hekimi, 81'i eczacı, 4 bin 255'i hemşire, bin 302'si ebe, 4 bin 24'ü sağlık memuru ve teknikeri, 530'u diğer sağlık personeli" dedi.