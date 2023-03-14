Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Tıp Bayramı'nı kutladı
Giriş Tarihi: 14.3.2023 20:44

Başkan Erdoğan Tıp Bayramı'nı kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Başkan Erdoğan Tıp Bayramı’nı kutladı

Başkan Erdoğan Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Vatandaşlarımızın sıhhat ve huzuru için fedakarca görev yapan, özellikle deprem afetinde gecesini gündüzüne katan hekimlerimizin, tıp fakültelerinde nice kıymetli doktorlar yetiştiren akademisyenlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı'nı tebrik ediyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan Tıp Bayramı'nı kutladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA