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Giriş Tarihi: 14.3.2023 17:53

Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

DHA
Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 5 şüphelinin örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, İstanbul, Sakarya ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DÖKÜMANLARA EL KONULDU

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 17 bin 560 adet ecstasy uyuşturucu hap ile 2 kilo 650 gram esrar maddesinin yanı sıra çok sayıda dijital malzeme ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
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