AK Parti’de başvurular sona erdi sırada temayül yoklaması var

TBMM'de AK Parti sıralarında yer almak için başvuru yapan aday adayları için 25 Mart Cumartesi günü 81 ilde elektronik temayül yoklaması (e-temayül yoklaması) yapılacak. Türkiye genelinde il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları kadın ve gençlik kolları ile mahalle temsilcileri temayül yoklamasına katılacak. E-temayül yoklaması 10.00-16.00 saatlerinde yapılacak. Temayül yoklamalarının ardından komisyonlar kurulacak, mülakatlar yapılacak. Aday listeleri için AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulacak üst komisyonun aldığı kararlar doğrultusunda belirlenen aday listeleri 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. AK Parti, ilk kez elektronik temayül yoklamasını 2019 yerel seçimleri için 18 Kasım 2018'de yapmıştı. Milletvekili seçimleri için de bu yıl ilk kez elektronik temayül yoklaması yapılacak.Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini YSK'ya alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında teslim etme süresi 17.00'de sona erecek. YSK tarafından partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesine başlanacak. Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvuru süresi de aynı saatte son bulacak ve il seçim kurulları bağımsız milletvekili adaylarını YSK'ya bildirecek. Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürü'nün sandık seçmen listelerine ilişkin yazılı şikâyet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların, YSK tarafından incelenip karara bağlanmasını istemelerine ilişkin süre 17.00'de sona erecek.