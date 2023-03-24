Başkan Erdoğan’ın maaş müjdesi emekliyi sevince boğdu: Evimizde bayram havası yaşandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı televizyon programında en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildiğini açıklaması, emekli vatandaşları sevindirdi. Trabzon, İzmir, Erzurum ve Kocaeli'nde yaşayan emekli vatandaşlar yapılan maaşlarına yapılan büyük artışla ilgili SABAH'a konuştu. Erdoğan'ın açıklamasını duydukları anda büyük sevinç yaşadıklarını anlatan vatandaşlar, "Bizim için büyük sürpriz oldu. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" dedi. İşte emekli vatandaşların söyledikleri:Reisimiz biz emeklileri unutmadı. Reis ne dediyse, ne söz verdiyse yaptı, yapmaya devam ediyor. Allah ondan razı olsun.7 bin 500 lira harcamasını bilene göre çok iyi. İsraf edenlere ne verirsen ver az derler. Bu ramazan ayında da bizi düşünen, mert, yürekli Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.Reis müjde üstüne müjde veriyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin.Cumhurbaşkanımızın konuşmasını ailemle izliyordum. Müjdeli haberi söylediği an evimizde bayram havası yaşandı. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun.Biz emekliler yıllarca çalışıp bu vatana hizmet ettik. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Erdoğan gibi kıymetimizi bilen olmadı. Şu an en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira oldu. Bu emeklilere hem ramazan hem de bayram müjdesi oldu. Emekli, Erdoğan sayesinde artık başı dik geziyor.Bir yıl içinde yapılan ikinci zamla artık en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira oldu. Bu da emeklinin yeni yüzünü güldürdü.Cumhurbaşkanımıza güvenimiz sonsuz. Bir yanda depremin vurduğu bölgelerdeki yaraları sararken diğer yandan da bizleri unutmadı.Buna da çok şükür. En düşük maaşa 2 bin TL gibi bir zam yapıldı. Ramazan ayında bir ihtiyacımızı, alışverişimizi karşılayacağız. Allah yapanlardan razı olsun.Reis'in sayesinde hem EYT'den emekli oldum hem de maaşımı 7 bin 500 liradan alacağım. Allah razı olsun, başımızdan eksik etmesin.Çok iyi bir karar. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız başımızda dursun, bize yeter.SABAH