Son dakika: 1200 vatandaşımıza mezar olmuştu... 600 Evler Sitesi’nin müteahhiti kaportacı çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisinin en yoğun olduğu Hatay Antakya İlçesi'nde enkaza dönen milyonluk yapıların sorumlularıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme daha yaşandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, yıkılan binalarla ilgili sorumluları tek tek tespit etti. Bu isimlerden bir tanesi de Antakya'daki yıkımın sembolleri arasına giren yaklaşık bin 200 vatandaşımıza mezar olan 5 katlı 58 bloklu 600 Evler Konut Yapı Kooperatifi'nin yapı müteahhiti Hayrettin Ersoy'du. Hakkında haftalar önce gözaltı kararı çıkarılan ancak sırra kadem basan 63 yaşındaki Hayrettin Ersoy, İzmir'de yakalandı.

YAPI DENETİM SORUMLUSU KAPORTACI ÇIKTI

Yapı denetim sorumlusu olan Ersoy'un otobüs kaportası ustası olduğu da ortaya çıktı. Ersoy, hakkındaki "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan sevk edildiği Nöbetçi Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 2 binden fazla kişinin yaşadığı, yaklaşık bin 200 kişiye mezar olan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhiti olan Ersoy'un ifadesine de SABAH ulaştı.

BABASI DA KAPORTACIYMIŞ

Edinilen bilgilere göre, 600 Evler Konut Yapı Kooperatifinin temeli 1988-1989 yıllarında atıldı. 1993-1995 yılları arasında da yapılan konutlar vatandaşlara teslim edildi. Kooperatifin 1989 yılında yönetim kurulu başkanlığını, 2004 yılında vefat eden babası Sebahattin Ersoy'un yaptığını dile getiren Ersoy, "Benim bu 600 Evler ile herhangi bir alakam yoktur. Benim de orada dairem vardı. Ben oraya hiç gitmedim. Kiraya vermiştim. Babam da müteahhit değildi. Babam da benim gibi otobüs karoseri ustasıydı" şeklinde kendisini savundu.

SİGORTA PRİMLERİ KOOPERATİF TARAFINDAN YATIRILDI

Sorgusunda, sigorta primlerinin kooperatif tarafından yatırılması kendisine sorulan Ersoy, "Ben kesinlikle kooperatif yönetiminde yer almıyordum. Kooperatif başkanı babamdı. Sigorta primlerinin yatırılmasının sebebi ise o dönem benim askerden dönmüş olmam nedeniyle işimin bulunmaması, kooperatifin ise sigortalı işçiye ihtiyaç duyulmasından kaynaklıdır" ifadelerini kullandı.

İNŞAAT KUSURLARI TESPİT EDİLDİ

Sevk edildiği Nöbetçi Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tutuklama kararında, 600 Evler Sitesi'nde deprem yönetmeliğine aykırılıklar ve inşaat kusurlarının bulunduğu vurgulandı. Ersoy hakkında, sitenin yapı denetim sorumlusu olduğuna ilişkin tanın beyanlarının olduğu, 1989 yılından itibaren sigorta primlerinin de kooperatif tarafından yatırıldığı ve buna devam edildiği kaydedildi. Ersoy'un bu nedenle kusurlu yapılan 600 Evler Sitesi'ni yapan kooperatif olan Güzelburç Yapı Kooperatifin yetkilisi olması nedeniyle tutuklandığı kaydedildi.

TOPLAM TUTUKLU SAYISI 49 OLDU

Öte yandan Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Antakya ve Defne'de yıkılan binalarla ilgili yürüttüğü soruşturmada bugüne kadar tespiti yapılan 393 şüpheliden 49 şüpheli tutuklandı. 81'i adli kontrolle serbest kalırken, 19 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 91 firari şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.