Kılıçdaroğlu "Sana söz" dedi tam tersini yaptı! 15 bin kişiyi işinden etti

2019 yerel seçimleri öncesinde de Kılıçdaroğlu, kazanacakları belediyelerde hiç kimsenin işten çıkarılmayacağı yönünde "namus sözü" verdi.
Seçim süreci sonrası sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işinden olan kişi sayısı 15 bini aştı.
ÖĞRENCİYE DE YALAN SÖYLEDİLER
Aynı dönemde CHP'nin resmi hesabından paylaşılan bir videoda, "CHP'nin tüm belediyelerinde öğrenciler için toplu ulaşımın ücretsiz olacağı" sözü verildi.
CHP'nin kazandığı İstanbul'da öğrenciler için toplu ulaşım ücretine 3 sene içinde yüzde 400'e yakın zam geldi.
"İNANAMAYACAKSINIZ AMA..."
CHP'nin meşhur yalanlarından biri de "Kazanılan tüm belediyelerde her çiftçiye bedava traktör" olarak hafızalara kazındı.