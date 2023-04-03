Bay bay Kemal, talimatı Pensilvanya’dan alıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul Bağcılar'da 97 tesisin açılışı ve TOKİ konutlarının anahtar teslimi törenine katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nı dolduran coşkulu kalabalığa seslenen Erdoğan, şunları söyledi:Bugün Cumhur İttifakı ile birlikte bir yola çıktık. Bu yolculuğu 14 Mayıs'ta sizler çok farklı bir şekilde şahlanışa çevireceksiniz. Fazla kalmadı, 40 gün. Bu 40 gün içerisinde birileri seccadenin üzerine ayakkabılarıyla basabilir çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı. Onlara göre meşrudur, yapabilirler. Bunlara en güzel cevabı aziz milletim 14 Mayıs'ta verecektir.Bay bay Kemal kimlerle dolaşıyor? Teröristlerle dolaşıyor. HDP'yi parlamentoda gidip ziyaret etti mi bay bay Kemal? Onlara acaba kapılar arkasında neleri vadetti? Neyin sözünü verdi? Hadi açıkla. Açıklayabildi mi? Açıklayamaz. Ne diyor? Demirtaş'ı serbest bırakacakmış. Teröristbaşını serbest bırakacakmış. Her gün bir elebaşı bay bay Kemal'e oy istiyor. Kimlerin kimlerle beraber olduğunu, kol kola girdiğini girdiğini görüyorsunuz.Utanmadan, sıkılmadan İstanbul il teşkilatının maalesef bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade ediyor. Utan, utan, utan.. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır.İçişleri Bakanlığı bunun faillerini buldu, ne olduğu çıktı ortaya. Ne olacak? Hadi bakalım, şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musun? Dileyemez. Bu bir cibiliyet, karakter meselesidir.Bağcılar'a kazandırılan eserler arasında Yaşlı Yaşam Merkezi, E-Spor Merkezi ve engelliler için duyu bütünleme temelli su içi terapi havuzu öne çıkıyor. Başkan Erdoğan, Bağcılar Millet Bahçesi'nin de yıl sonuna kadar açılacağı müjdesini verdi.FETÖ elebaşı Gülen'in Wall Street Journal'deki röportajı için seccade üzerinde ayakkabıyla verdiği pozun ayınısını, CHP lideri de çektirdi.Kılıçdaroğlu'nun, CHP milletvekili aday adayı Ali Acar'la, tepki toplayan ilk fotoğrafı ile aynı yerde çektirdiği ve yine ayakkabıyla seccadeye bastığı yeni bir kare ortaya çıktı.Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Başkan Erdoğan'a seccade hediye etti. Erdoğan, "Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil ha. İnşallah 15 Mayıs'ta şükür namazını bu seccadede kılabiliriz" dedi. Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'nin iftar programında da 14 Mayıs seçimlerinin bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.Başkan Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'nin CHP liderini ziyaret etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır" dedi. "Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?" ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin. Onun için de inşallah 14 Mayıs'a iyi hazırlanıyoruz, iyi koşturuyoruz."