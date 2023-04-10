Bakan Murat Kurum: Herkesin İstanbul’u için çalışmaya hazırız

"İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİNİ TÜRKİYE'YE KAZANDIRACAĞIZ"

İstanbul'da yapılacak tüm çalışmaların 360 derece bir bakış yapmak suretiyle anlatılacağını ifaden Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Şimdi 14 Mayıs seçimlerine 34 gün kaldı ve hep beraber İstanbul'umuzun en temel problemlerini hep birlikte odaklanacağız. İstanbul'da yapacağımız tüm çalışmaları; yeni bir tabirle İstanbul'umuza 360 derece bir bakış yapmak suretiyle anlatacağız, uygulayacağız. Deprem ve kentsel dönüşüm noktasında altyapı sorunlarıyla, trafik problemleriyle, yeşil ve mavi alan yetersizliğini azaltacak, çevre kirliliği gibi meseleleri gündemimizde sürekli tutacağımız ve buna ilişkin de çözümlerimizi ortaya koyacağımız adımları hep birlikte atacağız. Bu noktada İstanbul'umuzun okullarıyla, eğitim hayatı ile hep birlikte özel olarak ilgileneceğiz. Sağlık, finans, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ni de bu ayın içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hem İstanbul'umuza kazandıracağız, hem Türkiye'ye kazandıracağız ki İstanbul bu noktada uluslararası Finans merkezi ile birlikte istihdam ve üretiminin arttığı gerçekten farklı bir kategoriye giriyor olacak."

"GENÇLERİMİZİN İSTANBUL'UN YÖNETİMİNDE FİKİRLERİNİ CAN KULAĞIYLA DİNLEYECEĞİZ"

Kültür, sanat ve spor alanında İstanbul'u hak ettiği noktaya ulaştırmak için tüm gayretlerini ortaya koyacaklarını vurgulayan Bakan Kurum, "Kadınlarımız gerçekten eli öpülesi annelerimiz, her zaman bizler için fedakârlıklar yaptılar, çocukları için evlatları için. Emin olun enkazda yavrusu enkaz altında annelerin feryadını o acıları görmeliydiniz. Belki kendi acılarını unutup orada komşusunun çocuğu için, oradaki akrabası için, eşi için dostu için yapmış olduğu mücadeleleri görmeliydiniz. İşte eli öpülesi annelerimiz, kadınlarımız için şehrin tüm imkânlarından faydalanmaları için buraya 81 ilden kadınlarımız geliyor. 81 ilde yaşayan ve yıllardır da İstanbul'da iş için aş için ekmek için mücadele veren ailelerimiz, kadınlarımız var. İstanbul'a gelip İstanbul'da denizi bile görmeyen ailelerimiz var. Dolayısıyla biz kadınlarımızın şehrin tüm imkânlarından faydalanmasını istiyoruz. Çünkü onlar her şeyin en iyisine layık ve bu imkânlara erişmeleri için de mücadelemizi sürdüreceğiz. Gençlerimiz, hep söylüyoruz inşallah onlarla ilgili çok güzel projelerimiz var. Gençlerimizin İstanbul'umuzun yönetiminde sadece söz sahibi değil hak sahibi olmaları için onların fikirlerini can kulağıyla dinleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Gençlerle birlikte yol yürümeye devam edeceklerini ifade eden Bakan Kurum, "Engelli kardeşlerimiz için geliştirdiğimiz engelsiz şehir çalışmalarımızı belediyelerimizle birlikte arttıracağız ve İstanbul'umuzda kaliteli bir yaşamın önüne hiçbir engelin olmadığını, kardeşlerimiz için hiçbir engel tanımadığımızı somut projelerimize anlatıyor olacağız." dedi.