Bakan Murat Kurum: Herkesin İstanbul’u için çalışmaya hazırız

"HİZMET ETMEK MEDENİYETİMİZE TARİHİMİZE HİZMET ETMEKTİR"

Bakan Kurum, depremzede vatandaşların beklediği umuda cevap vermenin 85 milyonun boynunun borcu olduğunu ifade ederek, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz hepimizden, büyük bir umut bekliyor. Bu yüzden depremzede kardeşlerimizin bizden beklediği bu umuda cevap vermek hepimizin 85 milyonun boynunun borcudur. Milletimizin yeni mutluluk hikâyelerini yavrularımız, çocuklarımız, kadınlarımız, ailelerimiz, yarınlarımız için hep birlikte yazacağız ve milletin adamıyla yazacağız, adamlarıyla yazacağız, sizlerle milletin hizmetkârlarıyla burada yazmaya devam edeceğiz! Bizler de, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle buradaki diğer kardeşlerimiz gibi biz de İstanbul'dan aday olma şerefine eriştik. Bu bir şereftir çünkü İstanbul'a hizmet etmek medeniyetimize tarihimize hizmet etmektir. Aslında topyekûn insanlık alemine hizmet etmektir. Bu bakımdan bizi İstanbul milletvekilliğine laik gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere teşkilatımıza, komisyonlarımıza da hepinizin adına tüm arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"İSTANBUL'UMUZUN 39 İLÇESİ, 963 MAHALLESİ İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTIK"

Esenler'den Ataşehir'e, Beykoz'dan Kağıthane'ye, Üsküdar'dan Bağcılar'a, Ümraniye'ye kadar İstanbul'un her noktasında bugüne kadar durmadan çalıştıklarını söyleyen Bakan Kurum, "Sevdalısı olduğumuz bu aziz şehirde İstanbul'umuzda, yıllarca hem TOKİ hem Emlak Konut Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmış bir kardeşinizim. O yaşlardan itibaren de bugüne kadar İstanbul'umuzun birçok noktasında projelerde, yatırımlarda vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi adına projeler gerçekleştirdik. 5 yıllık Bakanlık sürecinde de İstanbul'umuzun 39 ilçesi, 963 mahallesi için gece gündüz demeden çalıştık ve bu manada yapılması gereken her işİ yapmaya gayret gösterdik. Esenler'den Ataşehir'e, Beykoz'dan Kağıthane'ye, Üsküdar'dan Bağcılar'a Ümraniye'ye, kadar İstanbul'umuzun her noktasında muhakkak hepimizin bir izi var her ilçesinde gayretimiz var. Vatandaşlarımızın bizden bu noktada talebi neyse hep o talepleri gerçekleştirebilme yapabilme amacıyla çalıştık." ifadelerini kullandı.