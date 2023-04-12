Sözcü Gazetesi’nden algı operasyonu! Göç İdaresi Başkanlığı’ndan yalanlama

Sözcü Gazetesi'nde "Son iki ayda kaç kişi vatandaş oldu?" başlığıyla yayımlanan köşe yazısında, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilişkilendirilerek vatandaşlık konusu üzerinden içişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı hedef alındı.

TÜRK VATANDAŞILIĞININ VERİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Göç İdaresi Başkanlığı, iddiaların tamamen gerçek dışı ve hayal ürünü olduğunu söyleyerek açıklamada bulundu. Başkanlık tarafından yapılan açıklamalarda şunlara yer verildi:

"Başkanlığımız, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde sadece yabancılara ilişkin iş ve işlemleri yürütmekte olup köşe yazısında iddia edildiği gibi idaremiz tarafından Türk vatandaşlığı verilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Yine seçmen listesinin askıya çıktığı süreçte Başkanlığımız ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) arasındaki trafiğin yoğunlaştığı yönündeki iddianın da gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Anayasaya göre, sadece Türk vatandaşlarının oy kullanma hakkına sahip olduğu açıktır. Bununla birlikte, YSK ile Başkanlığımız arasında ortak iş ve işlem olmadığı gibi herhangi bir resmi yazışma da bulunmamaktadır.

Açıklamadan da anlaşılacağı üzere, eksik ve yanlış bilgilerle kaleme alındığı görülen bahsi konu köşe yazısındaki idaremizle ilgili mesnetsiz iddiaların hiçbir satırı gerçeği yansıtmamaktadır.

Başkanlığımızı hedef alan bu tür yalan haberlerin ve açıklamaların son bulmayacağını biliyoruz. Kamuoyunun resmi beyanlara dayanmayan ve tamamen algı oluşturmaya yönelik bu tür iddia ve iddia sahiplerine itibar edilmemesi gerekiyor.