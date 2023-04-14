Yapı denetim sorumlusundan skandal savunma: Yıkımın sebebi alüvyal topraklar

Ateş'in ifadesinde, kooperatifin yapı denetimini gerçekleştiren As Teknik Yapı Denetim şirketinin yetkilisi olduğunu itiraf etti. Kendisinin daha çok atamalar ve finansla uğraştığını iddia eden Ateş, kendisinin de depremzede olduğunu, yapıların bulunduğu toprakların da alüvyol topraklar olduğu yönünde savunma yaptı.