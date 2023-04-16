Elebaşına özgürlük istediler

CHP'ninseçimlerde ittifak yaptığı HDP/YSP'nin Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki seçim bürosu açılışında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atılınca polis müdahalede bulundu. HDP Milletvekili Salihe Aydeniz, açılışta Kürtçe yaptığı konuşmasında, "Kürt sorununun çözümü İmralı'nın kapılarının açılması ile mümkündür. İmralı kapıları açılsın" dedi. Polisin uyarılarına rağmen konuşmalarda Öcalan'a özgürlük çağrısı yapılması ve kalabalığın terör örgütü PKK ve Öcalan lehine sloganlar atması üzerine, polis müdahale etti. Tazyikli su ve biber gazıyla yapılan müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından grup dağıldı.