2 No’lu baro, Paludan’ın peşini bırakmıyor

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, hakkında Stockholm ve Kopenhag'da suç duyurusunda bulundu. Paludan'a yönelik ceza davası açılması için gerekli işlemleri yaptıklarını söyleyen Şamlı, provokatif suç eyleminin düşünceyi ifade biçimi olmadığını ve ifade özgürlüğü korumasından yararlanamayacağını kaydetti.

'CEZA DAVASI AÇILSIN'

Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılarla ilgili suçun işlendiği yerler olan Stockholm ve Kopenhag'a gittiklerini söyleyen Yasin Şamlı, Paludan hakkında ceza davası açılması için gerekli işlemleri yaptıklarını ifade etti. Failin eyleminin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini yetkililere izah ettiklerini dile getiren Avukat Şamlı, şunları konuştu: "Yüce kitabımıza yapılan saldırı ifadeyi açıklama biçimi değil, kin ve nefret dolu, insanlar arasında da kin ve nefret tohumları ekmeye çalışan bir suç eylemidir. Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırı, bir kişinin değil milyarlarca Müslüman'ın hak ve özgürlüklerini ihlal etmektedir."

MÜSLÜMANLARIN HAKKKINI KORUYACAĞIZ

Şamlı; İsveç Ceza Kanununa göre, bir kişinin dini inançları aşağılamasının suç sayıldığını, 2 yıla kadar hapis ya da para cezası ile cezalandırıldığını aktardı. Şamlı, "Bu çirkin eylem yalnızca bir veya birkaç ülkenin değil bütün dünyanın, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek bir potansiyele sahiptir. Bu çirkin eylem ahlaka da aykırıdır. Baromuz milyarlarca Müslümanın hatta bütün insanlığın hakkını korumaya yönelik faaliyetine devam edecek" dedi.