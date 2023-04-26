Diyarbakır merkezli PKK/KCK operasyonunda dikkat çeken detay: ’Gölge baro’

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI



Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürerken, operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı. Bir süre önce başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ü.A.'nın verdiği, "2019 yılında PKK/KCK gençlik alan sorumlusu tarafından avukatlardan sorumlu olarak görevlendirildim. Bu nedenle örgütün avukat yapılanmasını daha iyi tanırım. Gençlik yapılanmasında faaliyet yürütürken yakalanan ya da gözaltına alınan örgüt mensupları ile alakalı avukatlara talimat vererek adli süreçte yardımcı olmalarını sağladım.